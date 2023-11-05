القبض على المتهم بالنصب على السيدات بحجة بيع أجهزة كهربائية

كشفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" من أحد الحسابات متضمناً شكوى مدعومة بصور لإحدى السيدات أشارت خلالها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أجهزة كهربائية عبر صفحة "محددة " على موقع "فيس بوك" وإرسالها مبلغ مالى للمذكور عبر محفظة إلكترونية خاصة برقم هاتف "محدد" مدعية قيامه بالنصب عليها وعدم تسليمها الأجهزة المُتفق عليها.

بالفحص والتواصل مع الشاكية ربة منزل و مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة تبين عدم تقدمها بثمة بلاغات فى الواقعة وأبدت تضررها من مُستخدم هاتف محمول على تطبيق (واتس آب) لإضلاعه بإرسال رسائل لها تتضمن الإتفاق على شراء أجهزة كهربائية ، وعقب ذلك قامت بتحويل المبلغ المالى المُتفق عليه وفوجئت بعدم تسليمها الأجهزة وتعرضها لعملية نصب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل و مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ، وبحوزته مبلغ مالى - وهاتف محمول "بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المُشار إليها ، و 7 وقائع بذات الأسلوب بنطاق مديريات أمن " الجيزة - القاهرة – المنوفية"، وذلك من خلال الترويج على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع أجهزة كهربائية بأسعار مُخفضة ، وإستدراج راغبى تلك العروض والتحصل منهم على مبالغ مالية مُتفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من مُتحصلات نشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.