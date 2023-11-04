ضبط 17 مخالفة في حملة على المخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية مفاجئة على المخابز اليوم، تمكنت من ضبط عدد من المخالفات وجرى تحرير محاضر بها.

وأشار «دايرة» في بيان له إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

حملات تموينية مستمرة بالدقهلية

وجاءت الحملات التموينية بالمديرية ناحية مركز بلقاس وأسفرت عن ضبط التالي:

2 محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل.

عدد 10 محاضر نقص وزن بمقدار من 10 : 29 جرام.

محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

3 محاضر تصرف في إجمالى 8 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرامًا.

1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات في المخابز بالدقهلية

وأكدت مديرية تموين الدقهلية تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين، مع استمرار متابعة المخابز والأسواق في محافظة الدقهلية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين، وسلامة الغذاء المقدم لهم، وضمان وصول الدعم لهم.