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«المرور» يضبط 61 ألف مخالفة في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:03 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
المرور

المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61279) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(10991) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(475) مخالفة السير بدون تراخيص.

(1416) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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