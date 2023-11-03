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«المرور»: ضبط 10 آلاف مخالفة تجاوز سرعة على الطرق السريعة

كتب:

محمد بركات
03:14 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
المرور

المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61249 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات(10779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(525) مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تم ضبط (1203) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و(3) مخالفات دراجة ناريةو(26) مخالفة موقف عشوائى و(17) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات