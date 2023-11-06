«الصحة» تحذر من تناول المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب: تسبب مرضا خطيرا

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا للمواطنين بشأن استخدام المسكنات، دون الرجوع إلى الطبيب، مشيرة إلى أن تناول المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة يتسبب في إجهاد الكلى والتعرض للإصابة بالكثير من الأمراض.

الطبيب الشخص الوحيد المسؤول عن كتابة البروتوكول العلاجي

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على البعد عن السلوكيات الخاطئة والتي لها آثار جسيمة على صحة الجسم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحصول على المسكنات يحتاج إلى العودة للطبيب المشرف على الحالة والحصول على الجرعات الطبية، كل حالة مرضية تختلف من شخص إلى الآخر ولا يجب الحصول على المسكنات من خلال الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض فكل حالة مرضية تختلف من مريض إلى آخر.

حملة «100 يوم صحة»

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن التعامل مع الأدوية لابد وأن يكون من خلال الطبيب وليس المريض، المريض لا يصف لنفسه أي علاج والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤل عن كتابة البروتوكول العلاجي وفقا للحالة المرضية.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين الإستفادة من الخدمات التي تقدمها حملة «100 يوم صحة»، وتوجد في جميع الوحدات الصحية وتعمل بشكل يومي وكافة الخدمات الطبية تقدم بشكل مجاني للمواطنين.