أدوية حذرت منها «الصحة» في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. المسكنات أبرزها

يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى، اليوم الأحد، تحت شعار «إشراك المرضى من أجل سلامتهم»، تقديراً لدور المرضى والأسر ومقدمي الرعاية في حماية السلامة في الرعاية الصحية، إذ يعتبر المرضى شركاء في الرعاية المقدمة لهم، وعندما يكون المرضى أعضاء فاعلين في فريق الرعاية الصحية، يساهمون في سلامة نظام الرعاية الصحية.

نشرات توعية في اليوم العالمي لسلامة المرضى

واحتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى، أصدرت وزارة الصحة نشرات توعوية للتحذير من الآثار الجانبية للأدوية وكيفية الحفاظ على سلامة المريض باتباع الإرشادات الطبية الموجهة للمرضى والأصحاء أيضا للحفاظ على سلامتهم.

تحذير من استخدام الأدوية الشائعة دون استشارة الطبيب

وحذرت وزارة الصحة من استخدام أدوية شائعة دون استشارة الطبيب، حيث يلجأ لها الكثيرون للشفاء الوقتي دون معرفة آثارها الجانبية، وهذه الأدوية على النحو التالي:

- المسكنات

- خوافض الحرارة

- المضادات الحيوية

- مهدئات السعال

- أدوية مرض الإسهال

المضادات الحيوية قد تكون سبب في فشل العلاج

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية قد تكون سببا في فشل العلاج أو تدهور الصحة، حال استخدام مضاد حيوي غير مناسب للمرض، مشيرة إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب لسلامتك ومعرفة الدواء المناسب لحالتك الصحية.

«الصحة» تنصح باستشارة الطبيب والتواصل معها عبر الخط الساخن

ونصحت باستشارة الطبيب للحفاظ على سلامة المرضى، لافتة إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن 15300 و15335.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

ويهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، لإذكاء الوعي العالمي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى.

إشراك راسمي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين في مجالي الصحة والرعاية، والمجتمع المدني، في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة.