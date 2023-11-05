«الفاو» تعلن انخفاض أسعار اللحوم العالمية للشهر الرابع على التوالي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن متوسط أسعار اللحوم العالمية بكل أنواعها البيضاء والحمراء قد انخفض خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.6% عن شهر سبتمبر ليسجل 112.9 نقطة.

الانخفاض الرابع على التوالي خلال العام الحالي

وأوضحت المنظمة أن ذلك الانخفاض هو الرابع على التوالي ويتراوح 3.9 نقطة وبلغت نسبته 3.4% دون مستواه المسجل العام الماضي.

ارتفاع الأسعار العالمية للدواجن خلال شهر أكتوبر

أكدت المنظمة ارتفاع الأسعار العالمية للدواجن بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي عما كانت عليه في سبتمبر في ظل استمرار تفشي إنفلونزا الطيور التي تسببت في تقييد الإمدادات من عدة بلدان موردة رئيسية في العالم في خضم طلب قوي من المستهلكين بفعل القدرة النسبية على تحمّل كلفة لحوم الدواجن.

انخفاض أسعار لحوم الأبقار والأغنام

أما أسعار لحوم الأبقار والأغنام الدولية فقد سجلت انخفاضاً طفيفًا، الأمر الذي يعكس استمرار الطلب القوي على الواردات في بعض البلدان المستوردة الرئيسية نتيجة وفرة إمدادات لحوم الأبقار من دول الاتحاد الأسترالي والبرازيل ولحوم الأغنام من أوسيانيا.