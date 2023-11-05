أسعار الدواجن الیوم 5-11-2023 في الأسواق والمحلات.. انخفضت 2 جنيه

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 75 إلى 79 جنيها للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الدواجن البیضاء

وتنشر الوطن، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الدواجن البیضاء

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 76.73 جنيهًا للكيلو، متراجعة بنحو 2.05 جنيه عن أسعار أمس. وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الرومي الیوم

وتتراوح أسعار الرومي اليوم الأحد 5-11-2023، ما بين 110 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكیت الیوم

وتسجل أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق ما بين 30 و31 جنيها.

أسعار البط الیوم

وتتراوح سعر كيلو البط البلدي في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5-11-2023، ما بين 100 - 140 جنيهًا للكيلو، وتختلف الأسعار وفقًا للنوع.