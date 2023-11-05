التفاصيل الكاملة لمشروعات النقل المطروحة على القطاع الخاص

أكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا وفاعلًا في المشاركة في تنفيذ مشروعات النقل، موضحة أنها تسعى لتكوين شراكات مع المستثمرين «هيئات - شركات - أفراد» بأي نوع من الاستثمار «إدارة وتشغيل - المشاركة - تأجير بحق الانتفاع».

مشروعات النقل

ومن أهم مشروعات النقل المطروحة على القطاع الخاص، ما يلي:

- إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر – القاهرة الجديدة» بطول 46,5 كم.

- إدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص – المعادي الجديدة» بطول 35 كم .

- إدارة وتشغيل وصيانة مترو أبو قير.

- إدارة وتشغيل وصيانة ترام الرمل.

تشغيل القطارات

- منح التزام وإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية.

- إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد قنا – أبو طرطور .

- إدارة وتشغيل ورش السكك الحديدية «عربات – جرارات».

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة المتبقي من أرصفة ميناء السخنة بأطوال 15,4 كم.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 1150 متر

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 560 مترا .

- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية الكبير .

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات «تحيا مصر 2» بميناء دمياط بأطوال أرصفة 2 كم.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحبوب بميناء دمياط بأطوال أرصفة 600 متر.

- إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية علي مستوي الجمهورية ومن أهمها «السادات بمساحة 75 فدان – كوم أبو راضي بمساحة 146,5 فدان – برج العرب بمساحة 133,5 فدان – السلوم بمساحة 652,6 فدان».