«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

وثقت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو، الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري، مارا بمحطة المتحف المصري الكبير، ويعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في وسائل النقل الجماعية لما لها من أهمية كبرى وتأثير إيجابي مباشر وغير مباشر على الاقتصاد القومي.

تعمل وزارة النقل، حالياً على تجميع ماكينات الحفر ثم تنفيذ النفق الخاص بالمترو، وأسندت الوزارة الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كيلومتر لتحالف شركات وطنية مصرية، والأعمال الاعتيادية لـ12 محطة لتحالف شركات وطنية مصرية.

تفاصيل مهمة وضحتها الهيئة القومية للأنفاق، في تقرير لها، أولها أن الخط الرابع للمترو يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كيلومتر و38 محطة.

تفاصيل الخط الرابع للمترو

يتمّ تنفيذ الخط الرابع على مرحلتين الأولى «حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط» ويبلغ طولها 19 كيلومترًا، وتشتمل على 17 محطة، والمرحلة الثانية «الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة»، يبلغ طولها 23 كيلومترًا وتشتمل على 21 محطة.

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، على الخط الرابع لمترو الأنفاق، قائلاً، إنَّه باكورة التعاون بين مصر واليابان، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ‏باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق ‏البيئة علاوة على إنه وسيلة نقل جماعية‎ ‎تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى ‏مستويات الأمان.