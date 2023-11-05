معرض فني للطلاب الموهوبين بمكتبة القاهرة الكبرى يضم 500 عمل (صور)

افتتحت مكتبة القاهرة الكبرى، صباح اليوم، معرضًا فنيًا للطلاب الموهوبين من وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دور المكتبة في رعاية النشء والشباب واكتشاف المواهب الفنية في المجالات المتعددة والمختلفة.

طلاب من 33 إدارة تعليمية يشاركون في المعرض الفني

ضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة من رسومات ولوحات وأعمال تشكيلية أخرى، شارك فيها طلاب من 33 إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة، بإجمالي أكثر من 500 عمل.

ندوة «الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول»

كما أقيمت على هامش المعرض ندوة ثقافية بعنوان: «الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول»، تحدث فيها الدكتور حسام الدمرداش، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية «إبداع الموهوبين في المجال الفني»، وذلك بمشاركة رؤساء أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية المختلفة.