«المستقلين الجدد» يشيد بموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية

أدان حزب المستقلين الجدد استمرار القصف الوحشي لسكان قطاع غزة في ظل عجز دولي واضح عن قدرة المجتمع الدولي في اتخاذ موقف دولي لوقف ذلك الاعتداء الوحشي على أهالينا في غزة.

وقف إطلاق النار

وأكد الحزب أن عدم قدرة مجلس الأمن في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار يؤكد التواطؤ الأمريكي البريطاني الفرنسي وحمايتهم لهذا الاعتداء.

وأشاد الحزب بموقف القيادة السياسية المصرية بالثبات على الموقف الداعم للقضية والداعم للشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسيا اقتصاديا وإنسانيًا، كما يشيد الحزب بجاهزية الفرق الطبية المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني المعتدي عليهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

طمأنة الشعب الفلسطيني

ويرى الحزب أن ما تقوم به الدولة المصرية من تدفق المساعدات عبر معبر رفح رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني بالتضامن الكامل من قِبل الشعب المصري مع الأشقاء في فلسطين.