رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المستقلين الجدد» يشيد بموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية

كتب:

سهيلة هاني
01:59 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أدان حزب المستقلين الجدد استمرار القصف الوحشي لسكان قطاع غزة في ظل عجز دولي واضح عن قدرة المجتمع الدولي في اتخاذ موقف دولي لوقف ذلك الاعتداء الوحشي على أهالينا في غزة.

وقف إطلاق النار

وأكد الحزب أن عدم قدرة مجلس الأمن في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار يؤكد التواطؤ الأمريكي البريطاني الفرنسي وحمايتهم لهذا الاعتداء.

وأشاد الحزب بموقف القيادة السياسية المصرية بالثبات على الموقف الداعم للقضية والداعم للشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسيا اقتصاديا وإنسانيًا، كما يشيد الحزب بجاهزية الفرق الطبية المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني المعتدي عليهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

طمأنة الشعب الفلسطيني

ويرى الحزب أن ما تقوم به الدولة المصرية من تدفق المساعدات عبر معبر رفح رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني بالتضامن الكامل من قِبل الشعب المصري مع الأشقاء في فلسطين.

اقرأ المزيد:

رئيس حزب المستقلين الجدد يوضح معنى الحوكمة وأهميتها بالحوار الوطني

حزب «المستقلين الجدد»: قرارات العفو الرئاسي تعبر عن التسامح وخلق مساحات مشتركة

رئيس حزب المستقلين الجدد: قرارات العفو اليوم منحت دَفعة قوية للحوار الوطني

رئيس حزب المستقلين الجدد: التعليم بداية نهضة الدول الكبرى

رئيس حزب المستقلين الجدد: قرارات الرئيس تخدم المواطن
بقلم سهيلة هاني