خبير سياسي يشيد بمبادرة «حياة كريمة» في توفير الدعم لغزة: تنتهج مسار مختلف

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة «حياة كريمة» تنتقل اليوم إلى مستوى ثاني من التنمية في محافظات مصر إلى تقديم المساعدات للأهالي في غزة وفلسطين، ما يؤكد نجاحها إذ استطاعت إثبات نفسها في ظل هذه الأزمة.

دور «حياة كريمة» في توفير الاحتياجات الأساسية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ما تقوم به حياة كريمة خطوة مهمة لتحقيق التوازن الإنساني خاصة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات المرسلة تجرى بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاع في هذا التوقيت، ويؤكد أن مصر تضع تصورا محكما لتقديم المساعدات سواء داخل مصر أو في قطاع غزة.

«حياة كريمة» على المسار الصحيح

وأشار إلى أن انتقال مؤسسة «حياة كريمة» من البعد الداخلي مصر إلى الدول العربية أصبحت على المسار الصحيح، وأنها تؤدي دورا اجتماعيا تنمويا في مصر وقطاع غزة.