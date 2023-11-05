رفع 12 ألف طن مخلفات صلبة في حملات نظافة بالدقهلية

شنت عدد من المدن في نطاق محافظة الدقهلية، حملة نظافة مكبرة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومسؤولي النظافة في المحافظة، أسفرت عن رفع 12 ألف طن مخلفات.

حملات نظافة مكبرة في الدقهلية

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، وجود متابعة مستمرة في قطاع النظافة، وتم رفع المخلفات والنفايات وتوريدها إلى مصنع التوريد بالسنبلاوين، والتخلص الآمن منها بطريقة سليمة وصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض وتلوث البيئة.

تفريغ حاويات القمامة

وتابع متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، الإشراف على تنظيف وتفريغ صناديق وحاويات جمع القمامة والمخلفات الصلبة المتواجدة على طول وجانبي طريق ميت سويد ديرب الخضر، والوحدة الصحية بميت فارس، وكذلك أعمال مسح وتنظيف وتسوية وتمهيد ورفع كفاءة الأماكن المنخفضة.

وأكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تم شن حملة مكبرة في قطاع النظافة والقيام بأعمال النظافة على مدار اليوم بشوارع المدينة، ومتابعة رفع الصناديق وتفريغها وتجميع مخلفات القمامة ورفع التجمعات من أراضي الفضاء بالمدينة، والإشراف على نقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي.