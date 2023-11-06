أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الدولار، اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، منذ ختام تعاملات شهر أكتوبر الماضي لذلك يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء في جميع البنوك المصرية 30.85 جنيه والأقل بيعا 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأھلي المصري 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما يصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- بينما يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- وعن سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

- ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.