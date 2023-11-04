سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات المسائية داخل كافة البنوك المصرية، في ظل أن الأسعار لم تشهد أي تغير منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و 30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 90.30 للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه شراء و 30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات داخل بنك مصر وصل إلي 30.85 جنيه بيعا و 30.75 جنيه للشراء.