أسعار العملات اليوم الاثنين 6-11-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك فى بداية التعاملات، وسجل متوسط سعر صرف الدولار حوالى 30.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 30.93 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن اسعار العملات اليوم في بداية تعاملات البنوك سجلت حوالي 33.08 جنيه لليورو، فيما بلغ سعر الريال السعودي حوالى 8.22 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية حوالى 30.84 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع حوالى 30.93 جنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنوك المصرية في بداية التعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023 حوالى 33.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 33.20 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023 حوالي 38.16 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 38.29 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبحسب بيانات البنوك فإن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سجل حوالي 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 8.24 جنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم حوالي 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم حوالي 33.77 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 100.18 جنيه.