تفاصيل أسعار وحدات سكن مصر والإسكان المتميز للصحفيين: تبدأ من 7 آلاف للمتر

أعلنت نقابة الصحفيين، توافر وحدات سكنية بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، موضحة التفاصيل الخاصة بالوحدات وإجراء القرعة، على أن تتوافر الوحدات السكنية بسكن مصر: عمارة 107 وحدات أرقام (1، 30، 31)، عمارة 108 وحدات أرقام (1، 4، 6، 14، 29، 30، 31، 32).

أسعار الوحدات السكنية بالصحفيين

وحددت النقابة أن سعر المتر (7970جنيهًا) بمشروع سكن مصر فى مدينة العلمين الجديدة، ومبلغ (7210 جنيهات)، بالإسكان المتميز، ويضاف إليه نسبة التميز، والتقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

وأوضحت أن الحجز يستمر بسكن مصر حتى الأربعاء 8 نوفبر، وتُجرى قرعة علنية الخميس 9 نوفمبر الجاري الساعة 2 ظهرًا بالطابق الرابع في مبنى النقابة، بعد استبعاد مَن سبق استفادته، ويبدأ سداد مقدم حجز الوحدات اعتبارًا من 12 نوفمبر إلى 19 نوفمبر الجاري.

أماكن الوحدات السكنية المحددة

وأوضحت أن الوحدات سوف تكون:

الإسكان المتميز عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3، 5، 8، 12، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 9، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

وأشارت إلى أن الحجز بالإسكان المتميز يستمر لمدة أسبوع حتى (12/11/2023م)، وسوف يحدد موعد إجراء القرعة لاحقًا.