التفاصيل الكاملة لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعلنت وزارة النقل، تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع، باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، على هامش معرض النقل الذكي.

وأوضحت أنه جرى إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية، باستخدام أحدث النظم العالمية، وبأيدي مصرية، لتوطين هذه الصناعة بالدولة، وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

مصنع الفلنكات

أكدت أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع أقيم على مساحة 40 ألف مترمربع بمنطقة كورنيش النيل المعصرة، ويضم عدة مبان أخرى «المقر الإداري- المعمل المركزي - المخازن الرئيسية»، بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين، تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف مترمربع.

وجرى افتتاح المصنع اليوم، خلال افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، إذ أعطى المصنع الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأذن بتشغيل وافتتاح المصنع عبر البث المباشر «الفيديو كونفرانس».