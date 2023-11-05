مستشار الرئيس الفلسطيني: سياسات دموية للمحتل بحق شعب فلسطين

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسات دموية بحق شعب فلسطين، لافتاً إلى ما يرتكبه المستوطنين وجنود الاحتلال من عدوان على أهالي غزة والضفة، والتنكيل بشعب أعزل.

«الهباش»: السياسيين بدولة الاحتلال «إرهابيون»

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ السياسيين في دولة الاحتلال يجب وصفهم بالإرهاب، لافتاً إلى سلوكيات يتبعونها تتطابق مع جرائم ومجازر اُرتكبت في الماضي بحق الفلسطينيين، مثل «دير ياسين» وغيرها.

سياسات الاحتلال ترمي لتهجير أبناء فلسطين

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنَّ سلطة الاحتلال تتبع ممارسات تقصد بها التهجير وإنهاء وجود الفلسطينيين، من هدم المنازل وترحيل أبناء الأرض ومنع البناء، مؤكداً أنَّ السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي أولويتها الوقف الكامل للعدوان على غزة والحيلولة دون تنفيذ مخطط التهجير.