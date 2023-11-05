بشرى من شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض الأسعار مع بداية العام المقبل

تعد الأجهزة الكهربائية عصب الحياة لكل المنازل المصرية، غير أن ارتفاع أسعارها مؤخرا، على خلفية الأزمات التي تعانيها كافة دول العالم خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل جلي على الأسعار في مصر.

ويقول جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن حركة المبيعات في سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من الركود، على أن يتم عودة حركة البيع بكثافة مع بدايات العام المقبل: «أول السنة هيكون فيه عروض كثيرة وحركة البيع هتنتعش».

سدرة: الشركات رفعت سعر المنتجات بسبب الزيادة العالمية

وأضاف «سدرة»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشركات مؤخرا قامت بوضع زيادات على أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب زيادة السعر عالميا، غير أنه مع بدايات العام المقبل سيتم طرح الكثير من التخفيضات المجزية لكل المواطنين، ما سينعش حركة البيع في الأسواق، «التخفيضات بتعملها الشركات كل سنة، وده بيتعمل منذ فترة طويلة».

وأوضح أن هناك عددا من الشركات قامت بوضع تخفيضات مجزية على شاشات التلفاز الذكية المنزلية منذ فترة قصيرة، ومن المتوقع أن تستمر حالة التخفيضات وصولا لأول العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن خلال أول 6 أشهر شهد القطاع زيادات متلاحقة في كل أسعار الأجهزة المنزلية، وهو الأمر الذي في طريقه للانخفاض مع بداية العام المقبل.