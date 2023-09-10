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أنشطة تجارية جديدة في الأوكازيون الصيفي 2023.. منها الأجهزة الكهربائية

كتب:

محمد عزالدين
06:30 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الأوكازيون

الأوكازيون

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى الآن 3183 محلاً متنوعاً ما بين قطاع عام وخاص واستثماري، لكن السواد الأعظم من هذه المحال قطاع خاص.

فعالية تهم التاجر والمستهلك

وأضاف «أبوالفضل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومها الصغير، أن هذه المحال تشمل كل الأنشطة التجارية، وهذا وفقا لتوجيهات وزير التموين، بفتح المجال لكل الأنشطة التجارية في الدخول الأوكازيون، والتي تعتبر فعالية تهم التاجر والمستهلك في السياق نفسه.

ولفت إلى أن هناك أنشطة جديدة تدخل في الأوكازيون مثل النجف والأنتيكات والأثاثات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والقاسم الأعظم والمشترك والملابس والصناعات الجلدية، موضحا أن الأنشطة كلها تدخل في الأوكازيون وبقوة.

إعلان نسبة التخفيضات

وأوضح أن كل صاحب محال عليه أن يعلن نسبة التخفيضات لتكون نوعاً من الشفافية، لكن وزارة التموين لا تتدخل من قريب أو من بعيد في النسبة التي يختارها المحل في التخفيضات، ومدى رغبة المحل في الدخول للأوكازيون من عدمه.

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