محافظ قنا يعلن إنشاء مشروعين جديدين بحجم استثمارات 6.5 مليون دولار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، على إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة، الأول هو شركة جنات للمواد الغذائية وتعمل في مجال تقشير السمسم، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية، وفرز وتحميص الفول السوداني، وإنتاج الزبدة، وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات، وجرى تخصيص مساحة 4200 م لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار.

وأكد محافظ قنا أنه سوف يتم تصدير 805 من الإنتاج السنوي للشركة إلى الأسواق الخارجية.

وتابع محافظ قنا المشروع الثاني هو شركة يورو كوموديتيز لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة 1479 م، بتكلفة مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار، و توفر 34 فرصة عمل للشباب، وسوف يتم تصدير 80% من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال ترأسة مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأنور يس مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة.

مد تراخيص المشروعات

وأضاف الداودي، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم على مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية، و شركة ايجل وود إندستريز، مشيرا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بهدف الحفاظ علي استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.