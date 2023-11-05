يتطلع الكثير من المواطنين إلي معرفة سعر تركيب الغاز الطبيعي للسيارات بالتقسيط في محطات المحافظات، من أجل التحويل لها باعتبار سعر الغاز الطبيعي في السيارات رخيصة ونظيفة.

سعر تركيب الغاز الطبيعي للسيارات بالتقسيط في محطات المحافظات

وحددت شركة غازك سعر تركيب الغاز الطبيعي للسيارات بالتقسيط في محطات المحافظات والتي تتراوح تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي بين 11.095 جنيه للسيارات الكربراتير، وحوالي 14.220 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني، وحوالي 12.190 جنيه لسيارات الدائرة المطورة.

وأوضحت الشركة أنه تختلف التكلفة حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، والتكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه يجرى تقديم نظام سداد جديد ومن خلال أنظمة دفع متعددة وهي التقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة منها:

- صورة البطاقة الشخصية

- رخصة السيارة وإيصال حديث

- كهرباء

- غاز

- مياه

ويجرى منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدية، ويجرى تقديم الوفر المباشر للمواطن الذي يقوم بتحويل سيارته للغاز الطبيع، إذ يعتبر الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فيبلغ فسعر الغاز الطبيعي حالياً 4.5 جنيه للمتر المكعب في محطات المحافظات.

وأشارت الشركة إلى أنه عند استخدام الغاز الطبيعي فأنه يمكن توفير 1275 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80.