«إرادة جيل» عن تصريحات وزير تراث الاحتلال: لا تعرف معنى التعايش أو السلام

أعرب اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل عن استنكاره لتصريحات وزير التراث بسلطة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة مؤكدا أنها تصريحات عنصرية تؤكد مدى همجية سلطات الاحتلال واختراقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

حزب إرادة جيل

وقال اللواء محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن تصريحات وزير تراث حكومة الاحتلال كشفت عن الوجه اليميني المتطرف لحكومة الاحتلال وأكد أنها حكومة لا تعرف معنى التعايش أو السلام خاصة أنها تتعارض بشكل كلي مع القوانين الدولية التي يسري بها دول العالم.

القضية الفلسطينية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا: «تصريحات وزير تراث الاحتلال الأخيرة كشفت للعالم بأكمله مدى الجرم الذي تستباح به حكومة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وأظهر أن حكومة اليمين المتطرفة الكائنة في تل أبيب تستخدم كافة أنواع سفك الدماء ووجرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطنيين دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو لمنتظمات المجتمع الدولي».

واختتم الفحام حديثه مشيدًا بالدور المبذول من قبل الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطنيين في الحصول على حقوقهم المسلوبة.