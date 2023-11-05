سكرتير عام سوهاج يواصل جولاته الميدانية لتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية

فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن طهطا وطما شمال المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

مراجعة المعدات بجميع الوحدات المحلية

وأكد «عبدالجابر» ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

وفي نفس السياق تواصل محافظة سوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.