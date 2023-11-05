رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سكرتير عام سوهاج يواصل جولاته الميدانية لتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية

كتب:

فهد فكري بلوم
10:24 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أثنااصطفاف المعدات

أثنااصطفاف المعدات

فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن طهطا وطما شمال المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

مراجعة المعدات بجميع الوحدات المحلية

وأكد «عبدالجابر» ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات  محافظ سوهاج بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.

وفي نفس السياق تواصل محافظة سوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية يتابع اصطفاف المعدات الهندسية للتأكد من جاهزيتها في حالات الطوارئ

شيخ «العبابدة» لـ أحمد الطاهري: اصطفاف المعدات لتنمية سيناء يحمل رسائل للداخل والخارج

الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية سيناء

بث مباشر.. السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء
بقلم فهد فكري بلوم