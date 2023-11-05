محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب عدد من المواطنين بمركز الداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، لقاءََ مع عدد من المواطنين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

بحث مطالب المواطنيين في الوادي الجديد

وبحث محافظ الوادي الجديد عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها، كما تفقد محافظ موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط.

ووجّه بتشكيل لجنة لترسيم الحدود بين المركزين؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقاً لحدود كل مركز، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.

استصلاح 1500 فدان لبحث موقف أراضي آبار الشباب

وفي سياق آخر، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا لبحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة والبالغ عددها 8 آبار زراعية لاستصلاح 1500 فدان، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات جاء أهمها :

حصر أعداد المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.

تركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر.

منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات.

منح عقد لكل مستفيد مع الانتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات.

احتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد.

استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن.

تحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.