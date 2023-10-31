محافظ الوادي الجديد يستعرض جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا، لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تنسيق الجهات التنفيذية لحماية أراضي الدولة

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة و الأجيال القادمة.

ووجه المحافظ، بقيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كل المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، مع عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لإتخاذ الإجراء المناسب، فضلا عن تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة.

كما وجه المحافظ برصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.