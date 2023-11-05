تراجع الدعم الأوروبي لدولة الاحتلال بعد العدوان على غزة.. رفض عالمي لنتنياهو

مع اشتداد الصراع في فلسطين وتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته 9883 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، ومع القصف المستمر لقوات الاحتلال على المدارس والمستشفيات ومناطق تجمع الفلسطينيين، تراجع الدعم الدولي لدولة الاحتلال، وأصبحت في مرمى الانتقادات، وبدأ يتغير لهجة العديد من دول العالم في الحديث عنها وهجماتها على المدنيين في غزة.

ولأول مرة، استخدمت فرنسا لفظ «إدانة» في الحديث عن الحرب المشتعلة في قطاع غزة، إذ صرح الوزير أوليفيه فيران، الناطق باسم الحكومة الفرنسية، قائلًا إن فرنسا تندد بالهجمات على مؤسسات الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية الذي يعد عملها أساسيًا لسكان غزة المدنيين.

باريس تدين قصف مخيم جباليا

وقبل بيان «فيران»، تحدث في تصريح للقناة التلفزيونية «بي إف إم» الفرنسية، وقال إن باريس تدين بشدة قصف مخيم جباليا، وهو أكبر مخيمات قطاع غزة، وأدانت أيضًا قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة الماضية أنها طلبت من تل أبيب توضيح بشأن ضربة إسرائيلية استهدفت المعهد الفرنسي في غزة.

تقرير لـ«جارديان»: دعم نتنياهو في تل أبيب يتراجع

صحيفة الجارديان البريطانية، أوضحت أيضًا في تقرير أن دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل تل أبيب يتراجع وسط تزايد الغضب الشعبي والدعوات لاستقالته.

وهاجمت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذات التوجه اليساري، في مقال نشرته يوم الاثنين الماضي، قائلة إن أدنى نقطتين في هذا الكوكب هما في إسرائيل، البحر الميت وسلوك بنيامين نتنياهو، الأول معجزة طبيعية، والآخر خطأ سياسي.

مظاهرات حاشدة أمام مقر إقامة نتنياهو

وشهدت تل أبيب، أمس السبت في اليوم الـ29 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة ردًا على «طوفان الأقصى»، مظاهرات حاشدة تطالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالاستقالة فورًا، ووقعت صدامات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو.

نواب ديمقراطيون يتراجعون عن دعم دولة الاحتلال

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد مرور أسابيع على الوقوف بجانب دولة الاحتلال في هجومها على قطاع غزة، بدأ النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بالاعتراض على الغارات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وأكد العديد من النواب على عدم ارتياحهم من التصعيد الإسرائيلي، وكان هذا تحولًا ملحوظًا في لهجتهم تجاه إسرائيل.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فنتنياهو بدأ يفقد الدعم العالمي، بسبب الطريقة المتطرفة التي اتبعتها دولة الاحتلال في الانتقام وذكرت سكاي نيوز في تقريرها: «نتنياهو لم يعد كذلك يحظى بدعم كثيرين في المؤسسة الأمنية، وهو يعلم أن الدعوات المطالبة باستقالته ستأتي لا محالة».

جوتيريش يندد بالهجمات التي يشنها الاحتلال في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا إلى وقف قتل المدنيين في غزة، وندد بالهجمات التي يشنها الاحتلال على الأطفال والنساء، كما وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه مروع، قائلًا: «ما يصل من غذاء وماء ودواء لا يكاد يقترب من حد كفاية حاجات الناس، وإن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد»، بحسب بيان للأمم المتحدة.