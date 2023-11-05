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عاجل.. دوي صافرات الإنذار في عسقلان

كتب:

شريف سليمان
07:00 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
عسقلان

عسقلان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بدوي صافرات الإنذار في عسقلان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أشكول، وذلك في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكّدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكشفت عن استشهاد شابان فلسطينيان، وإصابة 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واستقبلت وزارة الصحة الفلسطينية  إصابتان حرجتان للغاية برصاص جنود الاحتلال إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

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بقلم شريف سليمان