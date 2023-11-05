«التنمية المحلية» تحدد طرق الإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة المواصلات

حددت وزارة التنمية المحلية، طرق التواصل بين المواطنين والوزارة للإبلاغ عن بعض السائقين المخالفين الذي يرفعون قيمة تعريفة المواصلات بالمخالفة، موضحة أنَّه يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع».

طرق تقديم الشكاوى اليومية عبر «صوتك مسموع»

وأكّدت وزارة التنمية المحلية، أنَّه يمكن تقديم الشكاوى من زيادة تعريفة الموصلات بالمخالفة من خلال التواصل مع فريق «صوتك مسموع» التابع لوزارة التنمية المحلية عبر وسائل الاتصال التالية:-

- الشكاوى عبر «واتس آب» (01150606783).

- الشكاوى من خلال رقم الخط الساخن (15330).

- الشكاوى من خلال البريد الإلكتروني. Info@mld.gov.eg.

- التواصل المباشر مع وزارة التنمية المحلية من خلال (01103111761 - 01103111762).

- التواصل مع محافظة القاهرة عبر الخط الساخن 15496.

- التواصل عبر الخط الساخن لمحافظة الجيزة 114.

إجراءات قانونية ضد السائقين المخالفين

ومن المقرر أنَّ يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، منها سحب الترخيص، والعمل على تحرير الغرامات المالية، وذلك حرصًا على حقوق المواطنين.