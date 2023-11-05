«حياة كريمة» ترفع شعار «كتفنا في كتف أهلنا» وتشجع المواطنين على التبرع لفلسطين

رفعت حياة كريمة شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، ضمن المساعدات التي تقوم بها، عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية، والمواد الطبية، والملابس والأغطية.

متطوعو حياة كريمة

وأشارت حياة كريمة، إلى دور المتطوعين الذين يعملون على مدار الساعة، في تعبئة وتجهيز القوافل الطبية، التي تشمل عدد من المواد سواء غذائية أو طبية أو ملابس وأغذية، متوجهة بالشكر إلى كل المتبرعين، على مساهمتهم في رفع العبء والمعاناة عن أهلنا في فلسطين الحبيبة.

طرق التبرع

أشارت حياة كريمة إلى سبل التبرع والمشاركة، من خلال عدد من الطرق منها:

حساب البنك التجاري الدولي 100058267915

- بنك مصر 116000100018501

- البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

- البنك العربي الافريقي الدولي1104533910020205

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك45004500

أوعن طريق :- ميجا خير- رسالة نصية على رقم9509