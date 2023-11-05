شراء شهادة ادخار أونلاين.. اعرف الخطوات بالتفصيل

غالبا ما يرفض عملاء البنوك الانتظار لمدد طويلة من أجل الذهاب للفروع أو الانتظار لفتح شهادات ادخار جديدة، لذلك هناك العديد من المواطنين ممن يرغبون في شراء شهادة ادخار أونلاين، وهو الأمر الذي دائما ما ينتعش خلال فترات الأجازة أو المناسبات القومية والأعياد.

لشراء شهادة إدخار جديدة يقوم بعض عملاء البنوك بالحصول على إجازة خاصة من أجل الذهاب إلى البنك، وهو ما يمكن أن يكون غير متاح لدى البعض، لذلك تسهيلا على القراء، أعدت «الوطن» تقريرا مفصلا حول إمكانية شراء شهادة ادخار أونلاين.

شراء شهادة ادخار أونلاين

اتاحت البنوك لعملائها إمكانية إجراء العديد من التعاملات البنكية عبر المواقع الإلكترونية التابعة لها، والتي جاء من أبرزها شراء شهادة ادخار أونلاين، ويمكن شراء الشهادات أونلاين عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي، من أجل التسهيل على العملاء ودون الحاجة للذهاب للفرع.

خطوة بخطوة.. شراء شهادة ادخار أونلاين

أوضح الموقع الرسمي للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري خطوات شراء شهادة ادخار أونلاين بدون الحاجة للذهاب للبنك، وتتلخص فيما يلي:

- ادخل عبر الصفحة الرئيسية لتطبيق الموبايل أو الإنترنت البنكي، واختار منها إصدار الشهادات.

- عليك إدخال رقم الحساب البنكي المراد خصم قيمة شراء الشهادة ثم الاختيار بين أنواع الشهادات المختلفة المراد شراؤها من البنك.

- عليك وضع قيمة المبلغ المراد شراء الشهادة به.

- عقب الانتهاء من كتابة المبلغ، اضغط على متابعة من أجل معرفة المعلومات حول الشهادة ومعدلات الفائدة، وكذا نوع صرف العائد والمبلغ الذي قام العميل بإدخاله لشراء الشهادة، ومن ثم اضغط على تأكيد.

بعد إتمام عملية شراء الشهادة سيقوم البنك بإرسال رسالة تأكيد على هاتفك الموبايل الشخصي يؤكد إتمام شراء الشهادة.