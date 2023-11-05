15 شهادة ادخارية من البنك الأهلي المصري.. تناسب جميع الفئات

يقدم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وبعوائد ومدد متنوعة، تناسب مختلف فئات المجتمع، لذا نرصد في السطور التالية 15 شهادة ادخارية في الأهلي المصري، بحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023 من البنك.

شهادات البنك الأهلي بالعملة المحلية

الشهادة البلاتينية

- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة وهو 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج

- العائد 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد متغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%.

الشهادة الخماسية

- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد 12.25%.

أمان المصريين

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد 13%.

- مدة 3 سنوات.

الشهادات الدولارية في البنك الأهلي

شهادة الأهلي فورا

- مدة شهادة الأهلي فورًا 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 دولار ومضاعفاتها.

- العائد 9% سنويًا يصرف بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27%.

شهادة الأهلي بلس

- مدة شهادة الأهلي بلس الدولارية 3 سنوات.

- العائد 7% بنفس العملة ويصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

الشهادة الذهبية

- مدة الشهادة الذهبية 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو.

- العائد يكون 5.30% دولار سنويًا، أو 5.25% نصف سنويًا، أو 5.20% ربع سنويًا أو 5.15% شهريًا، فيما يكون سعر العائد لليورو يكون 0.75% ربع سنويًا فقط.

أهل مصر الدولارية

- المدة بالنسبة لشهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

- العائد 5.15% سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.00% شهريًا.

أهل مصر 7 سنوات

- الحد الأدنى لشراء أهل مصر، ألف دولار ومضاعفاتها.

- المدة 7 سنوات.

- سعر العائد 5.05% سنويًا، و5.00% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا، 4.90% شهريًا.

شهادات بلادي

يوفر الأهلي المصري شهادات بلادي بالعملات متعددة مثل الدولار واليورو والاسترليني للمصريين المقيميين بالخارج ولأبنائهم القصر، وتبدأ المدة من 3 سنوات لـ5 سنوات.

شهادات الاستثمار

شهادة استثمار أ

- مدتها 10 سنوات.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد 10% ودورية صرفة العائد فوائد تراكمية.

شهادة استثمار ب

- المدة عام.

- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 11.50% شهريًا.

شهادة استثمار ب عامين

- مدة العامين.

- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 12% ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب

- المدة 3 سنوات.

- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 14.50% ربع سنويًا.