سياسيون عن مبادرة إنسان لإنسان: تجربة متميزة لإحياء القومية العربية

ثمّن عدد من الأحزاب والقوى السياسية المجهودات المبذولة من قبل مؤسسة حياة كريمة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني خلال العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن وقوع آلاف من الشهداء الفلسطينيين وإصابة عدد كبير جراء القصف البري والبحري والجوي الذي قامت به قوات الاحتلال.

مؤسسة حياة كريمة

وما كان من مؤسسة حياة كريمة إلا وأن أقدمت على تقديم يد العون للأشقاء في قطاع غزة بتجهيز قوافل مساعدات انسانية ومساعدات طبية لمعالجة الجرحى والمصابين من أهالي القطاع كما أطلقت المؤسسة مبادرة إنسان لإنسان التي تعتمد في دعمها اللوجستي على فئة الطلاب من المدارس والجامعات وذلك في اطار دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ومن جانبه قال النائب تيسير مطر أمين تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إن مؤسسة حياة كريمة قامت بدورمجتمعي فريد من نوعه في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إذ قامت بتظيم قوافل مساعدات انسانية متعددة المحتوى أغذية و وأدوات علاجية و وإسعافات أولية وعلاج أمراض مزمنة الأمر الذي يؤكد على مدى تفوق العنصر البشري العامل بها ومدى قوة تطلعه في معالجة الأزمات.

حزب الشعب الديمقراطي

وفي سياق متصل، قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مبادرة إنسان لإنسان التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم أهالي غزة تعد خطوة وبادرة فريدة من نوعها في غرس مفاهيم القومية العربية ومفهوم القدس وأهميته لهذه الأمة العربية باعتبار أن المبادرة تعتمد في عنصرها البشري على الطلاب من المدارس والجامعات.