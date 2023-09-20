سحر الجعارة: العمل السياسي يحتاج إلى مناخ حاضن للمرأة

قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن العمل العام، خاصة السياسي، يحتاج إلى مناخ حاضن للمرأة، والقيادة السياسية راعت تمكين النساء سياسيا ومراكز صنع القرار، لافتة إلى أن الدستور أحدث تغييرا في نسب وجود النساء في مجلس النواب، فأصبحت النسبة 25% وفقا للدستور، والقانون ألزم كل حزب بأن يضع على قوائمه نسبة من النساء.

الحياة السياسية للمرأة ليست نشطة للغاية

أضافت «الجعارة»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن الحياة السياسية للمرأة ليست نشطة للغاية، حيث لا تقيم ندوات توعوية أو موجودة بشكل مكثف، لكن يبدو أن المرأة معجبة بأن كل شيء يأتي من قرار فوقي.

اندماج المرأة في المجتمع

أشارت إلى أن المرأة يجب أن تبذل مجهوداً سياسياً، مثلما تفعل هذا المجهود في السوشيال ميديا والشارع، وفيما يتعلق بالنشاطات النسوية، لكن لم نر حتى الآن، مجموعة من النساء تحدثن عن الأصوات الانتخابية وأهمية الوعي السياسي، ويجب على المرأة أن تندمج في المجتمع، وتنسى بأن كل مهمتها هي فضايا العنف ضد المرأة والطلاق وحضانة الأطفال.