رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: «إنسان لإنسان» مبادرة فريدة من نوعها لدعم فلسطين

أشاد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بمجهودات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، خاصة بعد تعرضهم لقصف بحري وجوي وبري من قبل قوات الاحتلال التي استباحت دماء المدنيين من الفلسطينيين وارتكبت جرائم حرب تعدت كافة حدود الإنسانية.

حزب الأحرار الاشتراكيين يشيد بـ«حياة كريمة»

وقال طارق درويش خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دور متميزا من نوعه في دعم القضية الفلسطينية، حيث كانت المبادرة أولى جهات المجتمع المدني المنظمة للقوافل والمساعدات الإنسانية المرسلة للشعب الفلسطيني بعد تعرضه للعدوان.

القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين: «كما قامت حياة كريمة بتجربة فريدة من نوعها لدعم القضية الفلسطينية وغرسها بنفوس النشء، وذلك من خلال إطلاقها لمبادرة إنسان لإنسان لدعم الفلسطينيين، والتي تعتمد على الطلبة والطالبات من المدارس والجامعات، الأمر الذي يسهم في غرس تتابعات القضية الفلسطينية بنفوس الفئة الشابة».

واختتم «درويش» حديثه، بالإشادة بمجهودات الدولة المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال أزمتهم الأخيرة، مؤكدا أن مصر تقدم الغالي والنفيس لدعم الشعب الفلسطيني.