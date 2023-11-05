خبير: الضغوط الاقتصادية تزداد مع تصاعد الأزمة في فلسطين

قال محمد شادي رئيس وحدة الدراسات والطاقة في إحدى المراكز البحثية، وصلنا لأعلى معدلات النمو في عام 2019، وانخفاض نسبة البطالة والتضخم أيضًا، لكن كان هناك تخوف في عام 2020، بسبب أزمة كورونا، لاحتمالية فقدان الزخم، إلا أننا استطاعنا التعامل مع الأزمة.

«شادي»: تزداد الضغوط الاقتصادية مع أزمة فلسطين

وأضاف «شادي» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، في وسط أزمة فلسطين، تزداد الضغوط الاقتصادية، وتأخذ اتجاها تصاعديا مع زيادة في معدلات التضخم.