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خبير: الضغوط الاقتصادية تزداد مع تصاعد الأزمة في فلسطين

كتب:

شروق مراد
08:50 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
محمد شادي رئيس وحدة الدراسات والطاقة في إحدى المراكز

محمد شادي رئيس وحدة الدراسات والطاقة في إحدى المراكز

قال محمد شادي رئيس وحدة الدراسات والطاقة في إحدى المراكز البحثية، وصلنا لأعلى معدلات النمو في عام 2019، وانخفاض نسبة البطالة والتضخم أيضًا، لكن كان هناك تخوف في عام 2020، بسبب أزمة كورونا، لاحتمالية فقدان الزخم، إلا أننا استطاعنا التعامل مع الأزمة.

«شادي»: تزداد الضغوط الاقتصادية مع أزمة فلسطين

وأضاف «شادي» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، في وسط أزمة فلسطين، تزداد الضغوط الاقتصادية، وتأخذ اتجاها تصاعديا مع زيادة في معدلات التضخم.

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بقلم شروق مراد