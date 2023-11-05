رمضان عبد المعز: ما زال الجميع يتألم لما يجري على أرض فلسطين

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، ما زالت الدماء تسيل، وما زال الجرح ينزف، وما زال كل مؤمن ومؤمنة، وكل حر وكل إنسان ليس فقط مسلم بل كل إنسان ما زالت إنسانيته بخير، ما زال الجميع يتألم لما يحدث على أرض فلسطين.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المقدم على شاشة «dmc» اليوم الأحد: أننا نجد المجرمين، ونجد مَن آذانهم صماء وقلوبهم غلفة، وأعينهم عمياء، لكن على قدر ما يحدث على أرض فلسطين، ويؤلم كل إنسان حر لديه فطرة، كما قال الله عز وجل في كتابه: «إن مع العسر يسرًا»، فلا راد لكلام الله، وإن نصر الله لقريب.

وكما قال: «ولا تحسبن الله غفلًا عما يعمل الظالمون» فإن الظالم لن يفلت بفعلته، لدينا يقين بقدرة الله عز وجل لأخذ حق المظلوم، فدعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، تفتح لها أبواب السماء، إن الله يُقسم: وعزتي وجلالي لأنصرنه.

وأشار إلى الحزن وتمزق القلوب لإخواننا في فلسطين ولكن كما علمنا سيدنا محمد عند فراقه لابنه إبراهيم قال:« إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وانا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع: «نحن مؤمنون بقضاء الله، وهناك صراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة وفي هذا الصراع يتخذ الله شهداء، يُكرم الله الناس بالشهادة في سبيله».