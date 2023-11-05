«شباب القليوبية»: تنفيذ 118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنّ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، استطاعت خلال الفترة السابقة، تنفيذ 118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع، بتكلفة إنشائية 214 مليون جنيه بقيمة إيجارية 171 مليون جنيه، شملت 33 حمام سباحة و26 مشروعات محلات تجارية و27 ملعبا و32 مشروعا متنوعا ما بين ملاهي وقاعات ومناسبات وأفراح ومناطق العاب، بالإضافة لتنفيذ 25 مبادرة شبابية بمشاركة أكثر من 155 ألف مشارك، بالإضافة لبرامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدني.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري لشباب القليوبية تحت عنوان «ما بين حلم تحقق وأمل منشود»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ورحب الدكتور محمود الصبروط، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونواب القليوبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة مساعدى ومعاوني وزير الشباب والرياضة - القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية والصحفيين والإعلاميين، وشباب القليوبية أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب الأندية وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الكيانات الشبابية.

طفرة كبيرة وجهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية

وأوضح الصبروط، أن هناك طفرة كبيرة وجهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لدعم وتنمية وتمكين الشباب المصري متمثلة في جهود وزارة الشباب والرياضة، كونها أحد أهم الوزارات المعنية ببناء الشخصية المصرية، في تعزيز الوعي لدى النشئ والشباب تشهد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها استطاعت تحويل وترجمة كافة التكليفات الرئاسية إلى مشروعات وبرامج قومية تنموية على أرض الواقع التف حولها شباب الجمهورية.

وتابع الصبروط، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تتضمن العمل على أربعة محاور رئيسية تشمل برامج وأنشطة شبابية ورياضية - المشروعات الإنشائية والاستثمارية - قطاع البطولة الرياضية - مشروعات حياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة، ويتم العمل بشكل متوازي على جميع المحاور بجميع محافظات الجمهورية.

موازنة الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة

واستطرد، أنه جرى تنفيذ برامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية، وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدني، وأنشطة تنمية وتمكين الشباب التي وصلت إلى 540 برنامجا باجمالي أكثر من 220 ألف مستفيد، فضلًا عن المشروعات القومية لاكتشاف وتنمية المواهب، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والمشروع القومي للموهبة الحركية ومشروع كابيتانو مصر ومراكز تدريب الفتاة والمرأة، بالإضافة للمشروعات الإنشائية، إذ بلغت موازنة الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية 8 ملايين جنيه، وجرى بناء 4 مراكز جديدة لتضاف للبنية الإنشائية والتحتية لمراكز شباب القليوبية.

تطوير ورفع كفاءة 15 مركز شباب بالإضافة للمراكز التي تم تطويرها من الموارد الذاتية للمراكز، وفي المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تطوير 28 مركز شباب بقرى ومركز شبين القناطر ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة.

وفي مجال البطولة الرياضية، استطاع لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الحصول على الميداليات الذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال وكذلك البطولة الأفريقية في المصارعة بالإضافة لانضمام عدد كبير من اللاعبين.