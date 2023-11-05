ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 347 منذ «طوفان الأقصى»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ عدد قتلى جنوده وضباطه، ارتفع إلى 347 منذ 7 أكتوبر، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد أنّ نفذت الفصائل الفلسطينية، عملية طوفان الأقصى التي تسببت في خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة والضفة الغربية لغارات جوية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار نحو شهر، تستهدف منازل ومؤسسات وتجمعات المدنيين.

وقد أوضحت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ عدد الجرحى بنيران الفصائل الفلسطينية قد ارتفع إلى 1590 شخصا.