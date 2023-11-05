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تليفزيون فلسطين: استشهاد 15 وإصابة العشرات في قصف عنيف على شمال غزة

كتب:

منى السعيد
08:44 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قصف غير مسبوق على قطاع غزة

قصف غير مسبوق على قطاع غزة

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل منذ دقائق، بأن بسبب الغارات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو ساعة، أسفرت عن وصول ما لا يقل عن 15 شهيدا وعشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين إلى 9883 شهيدًا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9730 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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بقلم منى السعيد