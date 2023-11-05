جامعة الأزهر تستقبل لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالكليات

استقبل الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، زيارات المراجعة الخارجية التي تقوم بها فرق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر.

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن زيارات فرق المراجعة تتضمن زيارة (تجديد اعتماد) لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وزيارة اعتماد برامجي لبرنامج الدراسات الإفريقية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (الوثائق – والمكتبات) بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

زيارة لاعتماد كليات جامعة الأزهر

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأسبوع المقبل يتضمن زيارة فرق المراجعة لاعتماد مؤسسي لكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (هندسة المناجم والفلزات - وهندسة البترول) بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

وأضاف أنه بجانب ذلك، تستقبل الجامعة فرق المراجعة 26 نوفمبر الجاري لزيارة ومراجعة برنامجي (الفيزياء الحيوية - والفيزياء الخاصة) بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات اللغة العربية، واللغات والترجمة، والدراسات الإنسانية للبنات، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات الثلاث.