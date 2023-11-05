وصول محفظي القرآن بمسجد عمر مكرم بالسويس للتصفيات النهائية بالمسابقة القرآنية

حقق فريق محفظي القرآن بمسجد عمر مكرم في محافظة السويس، الصعود إلى التصفيات النهائية لمسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

صعود ممثلي محفظي القرآن بالسويس للتصفيات النهائية

وكانت مديرية أوقاف السويس، قد أعلنت أن نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م، قد أسفرت عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمحافظة السويس وكذلك مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بمحافظة القاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية.

نتائج المتسابقين في المسابقة القرئانية الكبري

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات – بالفيوم، إذ حصل على درجة 438.5 من 500، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب– بالسويس على درجة 412.5 من 500.

صرف إثابة تميز لجميع الفرق المتسابقة

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، ومنهم متسابقي السويس وهم بالترتيب:

تامر أحمد عبد المنطلب- مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس - 90% - ألف جنيه. عبد الله السيد عبد الحكيم – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 86% - ألف جنيه. محمد علي محمود – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 84% - ألف جنيه.