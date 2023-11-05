«الأوقاف» تعلن نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمحافظة السويس، للتصفيات النهائية، على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بمحافظة القاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية.

نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى

وجرت المسابقة بين الفريقين الفائزين، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات– بالفيوم، حيث حصل على درجة 438.5 من 500، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب– بالسويس على درجة 412.5 من 500.

قيمة إثابة التميز

ووجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة، وهم بالترتيب:

• إسماعيل عثمان إسماعيل – مركز مسجد النور بالقاهرة – 93% - ألف جنيه.

• محمد محمد مهدي - مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 92% - ألف جنيه.

• عادل رفاعي علي – مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 92% - ألف جنيه.

• آية مدحت هاشم - مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 91% - ألف جنيه.

• تامر أحمد عبد المنطلب- مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس - 90% - ألف جنيه.

• أحمد ممدوح عبد الغفار – مركز مسجد النور بالقاهرة – 89% - ألف جنيه.

• إبراهيم عبد الباسط عبد السميع – مركز مسجد النور بالقاهرة – 88% - ألف جنيه.

• أميرة أحمد رجب – مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم – 87% - ألف جنيه.

• عبد الله السيد عبد الحكيم – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 86% - ألف جنيه.

• محمد علي محمود – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 84% - ألف جنيه.

• عزة إبراهيم عبد الله – مركز مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية – 84% - ألف جنيه.

• أحمد محمد بشير – مركز مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية – 84% - ألف جنيه.

• خالد أحمد محمد أحمد – مركز مسجد النور بالقاهرة – 82% - ألف جنيه.