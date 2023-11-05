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شروط التقديم في مسابقة عمال مساجد الأوقاف.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب:

رؤى ممدوح
09:11 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

حددت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة عمال المساجد التابعة لها، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها لعدد معين من العمال، وفقاً للمعايير التي تقوم بوضعها.

الشروط والأوراق المطلوبة

وتضمنت المهام التي يقوم بها عامل مسجد بنظام التعاقد التالي:

- يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة.

- الحرص على إظهار الصورة اللائقة بالمسجد، بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

وحددت الوزارة عددا من المهارات اللازمة لشغل وظيفة عامل بمسجد، وهي:

- مهارات أساسية تتمثل في الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.

- مهارات فنية، وهي الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

وحددت الوزارة عددا من الشروط، وهي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط، أو الإعدادية العامة، أو الإعدادية الأزهرية.

المستندات المطلوبة

أما المستندات المطلوبة فتتمثل في:

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال».

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