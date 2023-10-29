6 خطوات للحصول على قرض من مبادرة «مشروعك».. للشباب والسيدات

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار دعم وتشجيع الحرف اليدوية والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة من أجل تحسين الدخول وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة، وذلك من خلال برنامج مشروعك الذى ترعاه وزارة التنمية المحلية بحيث يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات وتحديدا فى قرى حياة كريمة والمناطق البسيطة والقرى لخلق مزيد من فرص العمل والعمل على زيادة الإنتاج ودعم العمل الحر.

إجراءات إقامة مشروع

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن خطوات الحصول على قرض من مبادرة «مشروعك» بسيطة ومتاحة أمام الشباب والمرأة، وهي كالتالي:

1- من يرغب فى تمويل أو دعم مشروع صغير يمكنه التوجه لأقرب وحدة محلية تابعة للمستفيد ويتقدم بطلب للحصول على القرض المطلوب.

2- يقوم صاحب الشأن بتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية وموقع إقامة المشروع .

3- بعد الفحص والتدقيق يتم تحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب بعد مراجعة الأوراق فى كل وحدة.

4- يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة «مشروعك» بعد استكمال المستندات والاوراق المطلوبة.

5- يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6- فى حالة الموافقة على طلب القرض يتسلم المواطن القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

مشروعات يدعمها البرنامج

وأشار إلى أن كل المحافظات تستفيد من برنامج مشروعك ويتم تشجيع المشروعات المرتبطة بالبيئة الموجودة من أمثلة مشروعات زراعية وحيوانية وصناعية وحرف وغذائية، ويمكن للمواطن الراغب فى إقامة مشروع أو دعمه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها لتقديم الطلب المطلوب لذلك والسير فى إجراءات الخدمة من أجل الحصول على القرض المطلوب.