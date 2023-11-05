أعلى عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي 2023.. «الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه»

دائما ما يعمل البنك الأهلي المصري، على إصدار الكثير من الشهادات الادخارية الهامة والتي تحافظ على مدخرات عملائه من التآكل جراء التضخم العالمي الذي يضرب كل دول العالم خلال الفترة الراهنة، وفي هذا التقرير، تقدم «الوطن» لقرائها أعلى عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي 2023، مع أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية.

وبحسب جدول أسعار العائد التابع للبنك الأهلي المصري، فضمن أعلى عائد على شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، وهي الأعلى عائدًا دونا عن باقي شهادات الادخار التابعة للبنك، حيث يصل الحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه وما يضاعفها.

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي

يصل سعر العائد للسنة الأولى للشهادة 22%، وخلال العام الثاني للشهادة يصل العائد لـ18%، أما عن العام الثالث فيصل العائد لـ16%، حيث يصرف العائد شهريًا طيلة مدة الشهادة.

وأوضح البنك أنه يبدأ احتساب العائد التابع للشهادة بداية من اليوم التالي للشراء، كما يتيح البنك بموجب الشهادة الاقتراض بضمانها، ويمكن للعميل إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها مختلفة أيضا وبضمان الشهادات.

تفاصيل الاسترداد الخاصة بشهادات البنك الأهلي

أوضح البنك عبر حسابه الرسمي أنه لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من الإيداع بعد يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة حسب القواعد المعلنة، وتسترد الشهادة نهاية المدة بكامل قيمتها الأسمية، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.