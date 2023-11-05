انطلاق أول لقاءات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء بالسويس

تحت عنوان «بناء جيل - اقدر شارك»، انطلق أول لقاءات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس «الإدارة العامة لتنمية النشء» بمركز شباب فيصل.

دعم قدرات النشء وتمكينهم

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المؤتمر يهدف إلى دعم قدرات النشء وتمكينهم من أجل قيادة الدولة المصرية وتعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء وذلك في إطار إهتمام الوزارة، بالنشء وتنمية مداركهم ومهاراتهم فيما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز على صقل مهارات النشء والشباب.

الاستحقاقات الانتخابية أحد محاور المؤتمر

وتابع «الشيمي» أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور أهمها، الاستحقاقات الانتخابية وشروطها، وأهمية المشاركة ومدى تأثيرها، زيادة النضج والوعي بمقترحات بناء وتطوير الدولة المصرية وأهمية مشاركة الشياب في أي استحقاقات قادمه لدورهم الذي كفله لهم الدستور إذ أن مصر دولة 60% من سكانها شباب وذلك بمشاركة الطلائع وأسرهم وشباب فوق 18 عاما.

وحاضر في هذا المؤتمر الدكتور احمد أبو الحسن عضو هيئة التدريس بجامعة السويس ومدرب القيادات الشبابية وتم فتح باب النقاش للحضور وأخذ توصيات النشء بشأن موقفهم من القضية الفلسطينية ودعم اقرانهم من أبناء دولة فلسطين.

وأجرى المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومديرية الشباب والرياضة بالسويس.