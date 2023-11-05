مفكر فلسطيني: لا يوجد مكان واحد في غزة لم يصله العدوان والتوحش

قال الدكتور محمد أبو سمرة، القيادي والمفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، لا يوجد مكان واحد في قطاع غزة، لم يصله الإجرام والعدوان والتوحش، ولا توجد أسرة أو عائلة فلسطينية واحدة، لم تقدم شهيدًا أو شهداء، أو لم تتعرض لمجزرة، ولم يدمر لها بيوتها، وهناك مئات من العائلات الفلسطينية، شطبت بشكل كامل من السجل المدني، ولم يتبقى منها أي فرد على الإطلاق، فهناك عملية إبادة منهجية ومبرمجة لقطاع غزة.

القنابل التي تلقى على قطاع غزة، تدمر الحجر

أضاف «أبو سمرة» خلال مداخلته ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، القنابل التي تلقى على قطاع غزة، تدمر الحجر وتقتل الشجر والكائنات الحية، وتتصرف إسرائيل بشكل غير إنساني.

«نتنياهو» يريد أن يغسل يده من تصريح وزير التراث الإسرائيلي

تابع «أبو سمرة»، أن «نتنياهو» يريد أن يغسل يده من تصريح وزير التراث الإسرائيلي، لذا قام باستبعاده، حتى يبتعد عن كل الأضرار التي تستجد، من خلال هذا التصريح، التي قد تفسد الدعم غير المسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية.